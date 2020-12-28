За добу сили ООС обстріляли шість разів, українські війська відкривали вогонь у відповідь

Також зафіксовано проліт безпілотного літального апарату

Також зафіксовано проліт безпілотного літального апарату

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів та один проліт БпЛА. Всі сім порушень були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

З міномету 82-го калібру та стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки - вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.