В зоні ООС тричі порушували режим тиші від початку доби
Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Хоча протягом поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.
Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА. Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БпЛА після перетину лінії розмежування, - повідомляють в Штабі ООС.
На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Окрім цього, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку доби на лінії розмежування спостерігалася "тиша".