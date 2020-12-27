В зоне ООС трижды нарушали режим тишины от начала суток

Боевики стреляли по украинским позициям вблизи Марьинки и Авдеевки

Боевики стреляли по украинским позициям вблизи Марьинки и Авдеевки

Фото из открытых источников

Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Хотя в течение текущих суток, 27 декабря, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БпЛА. Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БпЛА после пересечения линии разграничения, сообщают в Штабе ООС.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала суток на линии разграничения наблюдалась "тишина".