Донбас: від початку доби на лінії розмежування - "тиша"

Протягом минулої доби – одне порушення режиму припинення вогню

Протягом минулої доби – одне порушення режиму припинення вогню

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

27 грудня, від початку поточної доби, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Протягом минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї, - повідомляють в Штабі ООС.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Також минулої доби, 26 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 58 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4292 транспортних засобів та 4458 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 478 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 363 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Березового.