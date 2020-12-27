10:44  27 грудня
В Україні за добу зафіксовано 6113 випадків COVID-19
16:49  27 грудня
Мер Чернігова відреагував на звинувачення про свою можливу причетність до розкрадань в Укрбуді"
18:26  27 грудня
В зоні ООС тричі порушували режим тиші від початку доби
UA | RU
UA | RU
27 грудня 2020, 16:49 712

Мер Чернігова відреагував на звинувачення про свою можливу причетність до розкрадань в Укрбуді"

27 грудня 2020, 16:49 712
Читайте также на русском языке
Владислав Атрошенко прокоментував звинувачення опонентів
Владислав Атрошенко прокоментував звинувачення опонентів
Фото з відкритих джерел9
Читайте также
на русском языке

Чернігівський міський голова заявив, що якщо у контролюючих органів чи правоохоронців виникнуть до нього питання щодо «Укрбуду», він готовий відповідати на них.

Про це сказав Владислав Атрошенко Суспільному. Чернігів, передає RegioNews.

Владислав Атрошенко заявив, що якщо у контролюючих органів чи правоохоронців виникнуть до нього питання щодо "Укрбуду", він готовий відповідати на них.

Можу зазначити, що жодних активів Атрошенко в "Укрбуду" не перебивав. Якщо до мене будуть запитання чи Національної агенції запобігання корупції, чи в інших контролюючих або силових структур, я і мої юристи будуть на них відповідати, - сказав Атрошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігові на сесії міськради нардеп пригрозив мерові Антикорупційним бюро - "слуга" Семінський нагадав, що екснардеп Микитась звинувачував Атрошенка у розграбуванні "Укрбуду".

Чернігів Укрбуд Максим Микитась Владислав Атрошенко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд продовжив нічний домашній арешт для Микитася на 2 місяці
23 грудня 2020, 17:41
У Чернігові депутати не змогли провести сесію обласної ради
23 грудня 2020, 14:29
У Чернігові СБУ затримала пропагандиста, який агітував за "агресивну війну"
24 листопада 2020, 19:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »