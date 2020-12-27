Мер Чернігова відреагував на звинувачення про свою можливу причетність до розкрадань в Укрбуді"

Владислав Атрошенко прокоментував звинувачення опонентів

Владислав Атрошенко прокоментував звинувачення опонентів

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Чернігівський міський голова заявив, що якщо у контролюючих органів чи правоохоронців виникнуть до нього питання щодо «Укрбуду», він готовий відповідати на них.

Про це сказав Владислав Атрошенко Суспільному. Чернігів, передає RegioNews.

Владислав Атрошенко заявив, що якщо у контролюючих органів чи правоохоронців виникнуть до нього питання щодо "Укрбуду", він готовий відповідати на них.

Можу зазначити, що жодних активів Атрошенко в "Укрбуду" не перебивав. Якщо до мене будуть запитання чи Національної агенції запобігання корупції, чи в інших контролюючих або силових структур, я і мої юристи будуть на них відповідати, - сказав Атрошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігові на сесії міськради нардеп пригрозив мерові Антикорупційним бюро - "слуга" Семінський нагадав, що екснардеп Микитась звинувачував Атрошенка у розграбуванні "Укрбуду".