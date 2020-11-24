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24 листопада 2020, 19:57 48

У Чернігові СБУ затримала пропагандиста, який агітував за "агресивну війну"

24 листопада 2020, 19:57 48
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Він планував створити в місті осередок "слов’янської держави”
Він планував створити в місті осередок "слов’янської держави”
Фото: СБУ
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У Чернігові працівники СБУ затримали іноземця, який належить до радикального угруповання, створеного на території Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, громадянин однієї з пострадянських країн, що проживає в Україні, поширював в інтернеті заклики до протиправних дій та насильства.

Він публікував у соцмережах матеріали про домінування так званої "слов'янської держави" над іншими народами.

Агітатор займався пошуком однодумців у регіоні для залучення до пропагандистських заходів. Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і документи з доказами протиправної діяльності, а також вогнепальну зброю без дозволу”, - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання за повідомленням чоловікові про підозру у статті 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами Росії.

Нагадаємо, воював проти України: СБУ спіймала у Харкові снайпера бойовиків "ЛНР”.

Чернігів СБУ російська пропаганда затримання злочин
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