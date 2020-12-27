Мэр Чернигова отреагировал на обвинения о своей возможной причастности к хищениям в "Укрбуде"

Владислав Атрошенко прокомментировал обвинения оппонентов

Владислав Атрошенко прокомментировал обвинения оппонентов

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Черниговский городской голова заявил, что если у контролирующих органов или правоохранителей возникнут к нему вопросы по «Укрбуда», он готов отвечать на них.

Об этом сказал Владислав Атрошенко Суспильному. Чернигов, передает RegioNews.

Владислав Атрошенко заявил, что если у контролирующих органов или правоохранителей возникнут к нему вопросы по "Укрбуда", он готов отвечать на них.

Могу отметить, что никаких активов Атрошенко в "Укрбуда" не перебивал. Если ко мне будут вопросы Национального агентства предотвращения коррупции, других контролирующих или силовых структур, я и мои юристы будут на них отвечать, - сказал Атрошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове на сессии горсовета нардеп пригрозил мэру Антикоррупционным бюро - "слуга" Семинский напомнил, что екснардеп Микитась обвинял Атрошенко в разграблении "Укрстроя".