У Чернігові на сесії міськради нардеп пригрозив мерові Антикорупційним бюро

"Слуга" Семінський нагадав, що екснардеп Микитась звинувачував Атрошенка у розграбуванні "Укрбуду"

"Слуга" Семінський нагадав, що екснардеп Микитась звинувачував Атрошенка у розграбуванні "Укрбуду"

Фото з відкритих джерел

У своєму виступі на сесії міськради нардеп Олег Семінський розкритикував мера Чернігова, звинувативши його у створенні мережі для підкупу виборців та у заробітках через фірми-прокладки на ремонтах доріг та тротуарів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на www.0462.ua.

Отримавши можливість виступити, Олег Семінський розкритикував мера Чернігова, звинувативши його у створенні мережі для підкупу виборців та у заробітках через фірми-прокладки на ремонтах доріг та тротуарів.

Також Олег Семінський згадав свіжу заяву колишнього народного депутата Максима Микитася, який назвав Атрошенка одним з учасників розграбування компанії "Укрбуд".

Згадавши недавню репліку міського голови про "мне есть что предъявить– предъявите мне что-то", Олег Семінський анонсував інтерес до Владислава Атрошенка з боку Національного антикорупційного бюро.

НАБУ вам пред’явить. Рекомендую винайняти хорошого адвоката – він знадобиться. Підозра – не за горами, - сказав Семінський.

Виступ народного депутата від "Слуги народу" депутати міської ради від партії "Рідний дім" намагалися заглушити вигуками "Ганьба".

У свою чергу Владислав Атрошенко відреагував на репліку про зловживання з вартістю плитки, викладеної на тротуарах Чернігова. Олег Семінський назвав ціну завищеною у 4 рази.

Підготуйте судовий позов. Хай депутат у суді розкаже про ціну плитки і у скільки разів вона завищена, - звернувся міський голова до юриста міськради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Атрошенко з’їдав рейтинг "Слуги народу", а наприкінці вересня на Чернігівщині "Слуга народу" Семінський побився з власником рекламної фірми.