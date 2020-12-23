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23 грудня 2020, 14:29 6

У Чернігові депутати не змогли провести сесію обласної ради

23 грудня 2020, 14:29 6
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Більшість депутатів облради не з’явилися на засідання
Більшість депутатів облради не з’явилися на засідання
Фото: suspilne
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У Чернігові депутати не змогли провести позачергову сесію обласної ради восьмого скликання, яка мала відбутися сьогодні, 23 грудня о 12:00.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Як повідомила перед початком засідання голова обласної ради Олена Дмитренко, в залі зареєструвався лише 31 депутат.

За її словами, через відсутність кворуму засідання не відбулося, його перенесли на 28 грудня.

Відомо, що під час минулої установчої сесії облради депутати п'яти опозиційних фракцій - "Наш край”, "За майбутнє”, "Батьківщина”, "Європейська Солідарність” та ОПЗЖ, не збирались реєструватися. Це 30 депутатів із 64.

У коаліції, до якої входять депутати від партій "Слуга народу", "Радикальна партія Ляшка” та "Рідний дім” захворіли троє депутатів, тому вони не можуть взяти участь у сесії.

Нагадаємо, через похорон Кернеса у Чернігові перенесуть сесію міської ради.

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Чернігів облрада сесія депутати засідання
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