Донбасс: от начала суток на линии разграничения - "тишина"

В течение прошлых суток – одно нарушение режима прекращения огня

В течение прошлых суток – одно нарушение режима прекращения огня

От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

27 декабря, от начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами.

В течение минувших суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Березовое, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, - сообщают в Штабе ООС.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

Также в минувшие сутки, 26 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 58 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4292 транспортных средства и 4458 лиц. Также было задержано 3 человека, которых подозревают в причастности к вооружённым формированиям Российской Федерации и её наёмников.

В прошлые сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станция Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 478 лиц, на подконтрольную территорую Украины прибылол 363 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли позиции ООС вблизи Березового.