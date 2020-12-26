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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Березового
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26 грудня 2020, 18:29 69

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Березового

26 грудня 2020, 18:29 69
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Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали
Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали
Фото: з відкритих джерел
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Протягом поточної доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли окупантів були неприцільними й не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у штабі зазначають, що сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 2 гектарів території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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