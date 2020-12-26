Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Березового

Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали

Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли окупантів були неприцільними й не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у штабі зазначають, що сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 2 гектарів території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.