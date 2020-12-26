Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли з мінометів позиції ООС поблизу Водяного
Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, всі порушення було зафіксовано неподалік Водяного. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120 та 82 калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.
Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".
Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.