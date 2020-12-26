Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли з мінометів позиції ООС поблизу Водяного

Міна також потрапила на подвір'я мирного жителя

Міна також потрапила на подвір'я мирного жителя

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, всі порушення було зафіксовано неподалік Водяного. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120 та 82 калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.