"Мы все делали вместе": Микитась удивляется, почему Татаров до сих пор не сидит в тюрьме

Экс-глава "Укрбуда" считает, что Татаров обогатился на уничтожении компании

Экс-глава "Укрбуда" считает, что Татаров обогатился на уничтожении компании

Фото: zn.ua

Бывший президент строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась удивляется, почему заместитель главы Офиса президента Олег Татаров сидит в ОП, а не в тюрьме, так как они "все делали вместе".

Как передает RegioNews, об этом Микитась рассказал в интервью "Цензор.нет".

На вопрос издания о том, передавал ли Микитась следствию документы или улики, которые подтверждают то, что Татаров дал эксперту МВД Константину Дубоносу взятку в виде паркоместа в жилом комплексе, Микитась ответил, что у детективов НАБУ, видимо, это все есть.

Я ответил детективам на поставленные мне вопросы по поводу проведения экспертизы экспертом МВД Дубоносом. За свои же грехи я готов отвечать перед судом, я с себя своей части ответственности не снимаю", - отметил Микитась.

Бывший глава "Укрбуда" удивляется тому, что Татаров до сих пор не находится в тюрьме.

Я не понимаю, почему один из ключевых руководителей "Укрбуда" по юридическим вопросам Олег Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?", - отметил он.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.

Высший антикоррупционный суд 24 декабря рассмотрит арест заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.