У "Слузі народу” визначилися, коли подадуть фінансовий звіт

Серед усіх парламентських партій лише "слуги” не оприлюднили фінансову звітність

Серед усіх парламентських партій лише "слуги” не оприлюднили фінансову звітність

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У партії "Слуга народу" фінансовий звіт за перший квартал 2020 року, який мали подати ще у травні, планують направити у НАЗК на початку січня наступного року.

Про це під час брифінгу повідомив голова партії Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

За його словами, відповідно до закону, у партії є право поки що не здавати звіт про фінансування.

Але ми не будемо до кінця карантину чекати, ми про це вже казали. Найближчим часом, я думаю, що на початку січня, будемо здавати звіт за перший квартал, потім, майже відразу з невеликою перервою, - за другий, і далі вже будемо підтягувати третій і четвертий. Я думаю, ми точно не пізніше колег третій і четвертий квартал здамо", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що партія передала 140 млн грн в Фонд боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, "Слуга Народу” вже 7 місяців саботує подання фінансового звіту, у партії кажуть, що закон не порушують, і подадуть звіт після карантину.