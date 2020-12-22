У "Слузі народу” визначилися, коли подадуть фінансовий звіт
У партії "Слуга народу" фінансовий звіт за перший квартал 2020 року, який мали подати ще у травні, планують направити у НАЗК на початку січня наступного року.
Про це під час брифінгу повідомив голова партії Олександр Корнієнко, передає RegioNews.
За його словами, відповідно до закону, у партії є право поки що не здавати звіт про фінансування.
Але ми не будемо до кінця карантину чекати, ми про це вже казали. Найближчим часом, я думаю, що на початку січня, будемо здавати звіт за перший квартал, потім, майже відразу з невеликою перервою, - за другий, і далі вже будемо підтягувати третій і четвертий. Я думаю, ми точно не пізніше колег третій і четвертий квартал здамо", - сказав Корнієнко.
Він також зазначив, що партія передала 140 млн грн в Фонд боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, "Слуга Народу” вже 7 місяців саботує подання фінансового звіту, у партії кажуть, що закон не порушують, і подадуть звіт після карантину.