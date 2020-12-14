"Слуга Народу” вже 7 місяців саботує подання фінансового звіту - КВУ

У партії кажуть, що закон не порушують, і подадуть звіт після карантину

У партії кажуть, що закон не порушують, і подадуть звіт після карантину

Фото: із відкритих джерел

Партія “Слуга Народу” досі не оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2020 року, який мав бути поданий до Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше початку травня.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

У Комітеті зазначають, що після ухвалення змін до закону "Про політичні партії”, подання звітів було перенесено до закінчення карантину, однак всі інші парламентські партії ("Європейська солідарність”, "Батьківщина”, ОПЗЖ та "Голос”) звіт оприлюднили.

Натомість, партія "Слуга Народу” затягнула з подачею звіту вже на сім місяців.

Карантин не має жодного об’єктивного відношення до неможливості партій заповнити фінансову звітність. Тим більше мова йде про державні кошти, за які партії мають обов’язково відзвітуватися. Фактично парламентські партії створили для себе особливі умови, які дозволили їм не подавати звіти під час карантину”, - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Він зазначив, що у партії "Слуга Народу” обіцяли вказати у фінансовому звіті витрати на проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня, однак спрогнозувати, коли це буде зроблено, наразі неможливо.

Водночас перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу у Верховній Раді заявив, що його партія подасть фінансовий звіт до кінця карантину, але конкретний час не уточнив.

Закон визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт, тому ми виберемо час... коли ми будемо готові його здати – і ми його обов'язково здамо. Поки що ми закон не порушуємо”, - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданої", а вакцини проти неї "не викликають довіри".