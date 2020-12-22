Зеленський оцінить діяльність Венедіктової після її звіту
Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік.
Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.
Мендель розповіла, коли президент зможе зробити висновки щодо генпрокурора, якій він раніше дав час до кінця 2020-го, щоб побачити результат у боротьбі з корупцією.
Рік ще не закінчився, не було ще і звіту генерального прокурора про роботу в цьому році. Тож для остаточних висновків ще зарано, - сказала Мендель.
Водночас вона додала, що "суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової".
Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури. Проте якісну оцінку діяльності генерального прокурора буде коректно давати лише після того, як Ірина Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році, - пояснила прессекретарка президента.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня під ОП активісти вимагали відставки Венедіктової та зама Єрмака Татарова.