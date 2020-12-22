Зеленський оцінить діяльність Венедіктової після її звіту

Остаточних висновків ще нема, але активізація роботи генпрокурора уже помітна

Остаточних висновків ще нема, але активізація роботи генпрокурора уже помітна

Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу за 2020 рік.

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

Мендель розповіла, коли президент зможе зробити висновки щодо генпрокурора, якій він раніше дав час до кінця 2020-го, щоб побачити результат у боротьбі з корупцією.

Рік ще не закінчився, не було ще і звіту генерального прокурора про роботу в цьому році. Тож для остаточних висновків ще зарано, - сказала Мендель.

Водночас вона додала, що "суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової".

Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури. Проте якісну оцінку діяльності генерального прокурора буде коректно давати лише після того, як Ірина Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році, - пояснила прессекретарка президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня під ОП активісти вимагали відставки Венедіктової та зама Єрмака Татарова.