В "Слуге народа" определились, когда подадут финансовый отчет

Среди всех парламентских партий только "слуги" не обнародовали финансовую отчетность

Среди всех парламентских партий только "слуги" не обнародовали финансовую отчетность

Фото: из открытых источников

В партии "Слуга народа" финансовый отчет за первый квартал 2020 года, который должны были подать еще в мае, планируют направить в НАПК в начале января следующего года.

Об этом во время брифинга сообщил председатель партии Александр Корниенко, передает RegioNews.

По его словам, согласно закону, у партии есть право пока не сдавать отчет о финансировании.

Но мы не будем до конца карантина ждать, мы об этом уже говорили. В ближайшее время, я думаю, что в начале января, будем сдавать отчет за первый квартал, потом, почти сразу с небольшим перерывом - за второй, и дальше уже будем подтягивать третий и четвертый. Я думаю, мы точно не позже коллег третий и четвертый квартал сдадим", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что партия передала 140 млн грн в Фонд борьбы с коронавирусом.

Напомним, "Слуга народа" уже 7 месяцев саботирует подачу финансового отчета, в партии говорят, что закон не нарушают, и подадут отчет после карантина.