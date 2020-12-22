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22 декабря 2020, 18:41

В "Слуге народа" определились, когда подадут финансовый отчет

22 декабря 2020, 18:41
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Среди всех парламентских партий только "слуги" не обнародовали финансовую отчетность
Среди всех парламентских партий только "слуги" не обнародовали финансовую отчетность
Фото: из открытых источников
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В партии "Слуга народа" финансовый отчет за первый квартал 2020 года, который должны были подать еще в мае, планируют направить в НАПК в начале января следующего года.

Об этом во время брифинга сообщил председатель партии Александр Корниенко, передает RegioNews.

По его словам, согласно закону, у партии есть право пока не сдавать отчет о финансировании.

Но мы не будем до конца карантина ждать, мы об этом уже говорили. В ближайшее время, я думаю, что в начале января, будем сдавать отчет за первый квартал, потом, почти сразу с небольшим перерывом - за второй, и дальше уже будем подтягивать третий и четвертый. Я думаю, мы точно не позже коллег третий и четвертый квартал сдадим", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что партия передала 140 млн грн в Фонд борьбы с коронавирусом.

Напомним, "Слуга народа" уже 7 месяцев саботирует подачу финансового отчета, в партии говорят, что закон не нарушают, и подадут отчет после карантина.

Слуга народа финансирование отчет НАПК Александр Корниенко
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