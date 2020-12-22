Корнієнко таки планує поїхати на відпочинок за кордон
Раніше у фракції "Слуга народу" домовилися не відвідувати цього року дорогі закордонні курорти
Раніше у фракції "Слуга народу" домовилися не відвідувати цього року дорогі закордонні курорти
Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що планує відпочивати на новорічні свята за кордоном.
Про це він сказав в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пише RegioNews.
Корнієнко повідомив, що кількість варіантів зараз обмежена, тому він, як і багато співвітчизників, поїде до Єгипту.
Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що народні депутати не домовилися їхати на новорічні канікули на дорогі курорти.
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