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22 грудня 2020, 15:59 558

Корнієнко таки планує поїхати на відпочинок за кордон

22 грудня 2020, 15:59 558
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Раніше у фракції "Слуга народу" домовилися не відвідувати цього року дорогі закордонні курорти
Раніше у фракції "Слуга народу" домовилися не відвідувати цього року дорогі закордонні курорти
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Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що планує відпочивати на новорічні свята за кордоном.

Про це він сказав в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пише RegioNews.

Корнієнко повідомив, що кількість варіантів зараз обмежена, тому він, як і багато співвітчизників, поїде до Єгипту.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що народні депутати не домовилися їхати на новорічні канікули на дорогі курорти.

нардеп Слуга народа курорти Україна нардепи
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