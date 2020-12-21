Конституційний Суд просять роз'яснити скандальне рішення щодо недостовірного декларування

На даний час зазначене клопотання перебуває на розгляді КС

На даний час зазначене клопотання перебуває на розгляді КС

Рixabay

До Конституційного Суду України надійшло клопотання про роз’яснення учаснику конституційного провадження порядку рішення КСУ від 28 жовтня, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і контрольні повноваження НАЗК.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Так, зазначається, що до Конституційного Суду України від уповноваженого за дорученням суб’єкта права на конституційне подання від народного депутата України Мамки Г.М. надійшло клопотання про роз’яснення учаснику конституційного провадження порядку виконання Рішення Конституційного Суду України від 28 жовтня 2020 року №13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII зі змінами, Кримінального кодексу.

Наголошується, що на даний час зазначене клопотання перебуває на розгляді КС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суди зупинили розгляд майже 1200 справ після рішення КСУ.