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21 грудня 2020, 12:06 18

Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики

21 грудня 2020, 12:06 18
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17 грудня його не призначили першим віцепрем'єром - міністром енергетики
Фото з відкритих джерел
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Колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Як пише RegioNews, в реєстрі НАЗК вона була зареєстрована в понеділок вранці.

В документі зазначено, що у 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як голова наглядової ради "Укрнафти". Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренко першим віцепрем'єром. Після цього в "Слузі народу" пояснили чому депутати не проголосували за Вітренка.

Кабмін Україна міністр уряд Декларація
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