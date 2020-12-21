Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики

17 грудня його не призначили першим віцепрем'єром - міністром енергетики

17 грудня його не призначили першим віцепрем'єром - міністром енергетики

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, в реєстрі НАЗК вона була зареєстрована в понеділок вранці.

В документі зазначено, що у 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як голова наглядової ради "Укрнафти". Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренко першим віцепрем'єром. Після цього в "Слузі народу" пояснили чому депутати не проголосували за Вітренка.