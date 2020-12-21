16:30  21 грудня
Голова Сумської облдержадміністрації захворів на коронавірус
17:07  21 грудня
В Україні сьогодні розпочинає роботу місія МВФ - Зеленський
17:54  21 грудня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших воїнів: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2020, 17:07 34

В Україні сьогодні розпочинає роботу місія МВФ - Зеленський

21 грудня 2020, 17:07 34
Читайте также на русском языке
Від результатів її роботи залежить отримання чергового траншу
Від результатів її роботи залежить отримання чергового траншу
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 21 грудня, в Україні починає роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Про це під час розмови з головою Європейського банку розвитку і реконструкції Оділь Рено-Бассо заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента, за результатами роботи місії очікується отримання чергового траншу в рамках програми stand-by на початку 2021 року. Також сторони також обговорили хід реформ в Україні.

Цього року ми прийняли закон про ринок землі, почали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо "малу" приватизацію і цифровізацію всіх державних послуг", - зауважив Зеленський.

Початок роботи місії також підтвердила під час брифінгу заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Вона розповіла, що МВФ розпочне перегляд програми stand-by в онлайн-форматі через COVID-19.

Також Рожкова зазначила, що Нацбанк уже виконав усі передумови для візиту МВФ.

З боку НБУ виконані всі передумови для того, щоб місія почала своє рев'ю. Ви знаєте, що традиційним для цього часу місії структурним маяком є ухвалення Державного бюджету, і він також був затверджений. Тому, в принципі, з точки зору важливих і принципових речей — вони зроблені, і місія починає роботу сьогодні", — повідомила Рожкова.

Нагадаємо, 9 грудня Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги, це перший транш кредиту на загальну суму 1,2 млрд євро.

Україна миссия Володимир Зеленський НБУ МВФ економіка Транш
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Підстав для дефолту немає" - міністр фінансів Марченко
21 грудня 2020, 16:53
У Зеленського обіцяють, що більшість підприємців отримають 8 000 гривень до кінця року
21 грудня 2020, 16:42
25% українців упевнені у проведенні дострокових виборів президента в 2021 році
21 грудня 2020, 15:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу
Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Всі блоги »