В Україні сьогодні розпочинає роботу місія МВФ - Зеленський

Від результатів її роботи залежить отримання чергового траншу

Від результатів її роботи залежить отримання чергового траншу

Фото: Офіс президента

Про це під час розмови з головою Європейського банку розвитку і реконструкції Оділь Рено-Бассо заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента, за результатами роботи місії очікується отримання чергового траншу в рамках програми stand-by на початку 2021 року. Також сторони також обговорили хід реформ в Україні.

Цього року ми прийняли закон про ринок землі, почали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо "малу" приватизацію і цифровізацію всіх державних послуг", - зауважив Зеленський.

Початок роботи місії також підтвердила під час брифінгу заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Вона розповіла, що МВФ розпочне перегляд програми stand-by в онлайн-форматі через COVID-19.

Також Рожкова зазначила, що Нацбанк уже виконав усі передумови для візиту МВФ.

З боку НБУ виконані всі передумови для того, щоб місія почала своє рев'ю. Ви знаєте, що традиційним для цього часу місії структурним маяком є ухвалення Державного бюджету, і він також був затверджений. Тому, в принципі, з точки зору важливих і принципових речей — вони зроблені, і місія починає роботу сьогодні", — повідомила Рожкова.

Нагадаємо, 9 грудня Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги, це перший транш кредиту на загальну суму 1,2 млрд євро.