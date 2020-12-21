"Підстав для дефолту немає" - міністр фінансів Марченко

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Суспільному.

Міністр прокоментував очікуване урядом зростання економіки на наступний рік на 4,6%.

Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли в нас економіка відновлюється вже другий квартал поспіль. Так, був локдаун. У період локдауну був серйозний економічний спад. Буде не локдаун, будуть певні обмеження, якщо ви говорите про січень. Такого локдауну, як у квітні-травні не передбачається. Але результати локдауну у квітні-травні, вони були досить відчутні і вдарили по економіці. В цьому році був спад економічний і він саме є результатом весняно-літніх ризиків, які були створені для економіки. Але зараз за останні місяці, за останні квартали в нас є відновлення економіки до рівня 19-го і навіть вище. Про це свідчать такі показники, як оборот роздрібної торгівлі, як споживання електроенергії, промислове виробництво відновило свої показники, експортні-імпортні показники також у нас сприятливі. Експорт відновлюється краще за імпорт. Тому є всі підстави вважати, що в наступному році у нас буде зростання. В тому числі й тому що в цьому році у нас досить така негативна економічна динаміка. Тобто ми ж рахуємо від бази. База цього року досить така була - падіння, тому є підстави очікувати, що в нас буде зростання в наступному році, - сказав Марченко.