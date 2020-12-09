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09 грудня 2020, 14:19 264

Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги

09 грудня 2020, 14:19 264
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Це перший транш кредиту на загальну суму 1,2 млрд євро
Це перший транш кредиту на загальну суму 1,2 млрд євро
Фото: із відкритих джерел
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Україна отримала від Єврокомісії кредит на 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, пов'язаної із COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, передає RegioNews.

Виплату наша держава отримала згідно із меморандумом про взаєморозуміння, який був підписаний цього літа і ратифікований в середині вересня, а також у зв’язку із рішенням України продовжувати співпрацю за програмою МВФ.

Зазначається, що ця допомога носить екстрений характер, і перший транш не прив’язаний до виконання політичних умов.

Виділення другого траншу залежатиме від виконання восьми умов, прописаних у Меморандумі про взаєморозуміння. Це заходи у сфері управління публічними фінансами, боротьби з корупцією, покращення бізнес-клімату та управління державними підприємствами", - йдеться в повідомленні.

За словами виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, цей перший транш екстреної макрофінансової допомоги підтверджує солідарність ЄС з Україною та продовжує тривалу тісну співпрацю.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів України заявили, що українська сторона успішно завершила переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проекту держбюджету на наступний рік.

Євросоюз Транш кредит Україна гроші реформа допомога
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