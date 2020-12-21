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21 декабря 2020, 17:07 12

В Украине сегодня начинает работу миссия МВФ - Зеленский

21 декабря 2020, 17:07 12
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От результатов ее работы зависит получение очередного транша
От результатов ее работы зависит получение очередного транша
Фото: Офис президента
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Сегодня, 21 декабря, в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда.

Об этом во время беседы с председателем Европейского банка развития и реконструкции Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента, по результатам работы миссии ожидается получение очередного транша в рамках программы stand-by в начале 2021 года. Также стороны обсудили ход реформ в Украине.

В этом году мы приняли закон о рынке земли, начали реформу налоговой и таможенной служб, подписали первые концессионные договоры, активно проводим "малую" приватизацию и цифровизацию всех государственных услуг", - отметил Зеленский.

Начало работы миссии также подтвердила во время брифинга заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова. Она рассказала, что МВФ начнет пересмотр программы stand-by в онлайн-формате из-за COVID-19.

Также Рожкова отметила, что Нацбанк уже выполнил все предпосылки для визита МВФ.

Со стороны НБУ выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью. Вы знаете, что традиционным для этого времени миссии структурным маяком является принятие государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей - они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", - сообщила Рожкова.

Напомним, 9 декабря Украина получила от Еврокомиссии 600 млн евро помощи, это первый транш кредита на общую сумму 1,2 млрд евро.

МВФ миссия Транш Украина Владимир Зеленский НБУ экономика
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