"Оснований для дефолта нет" - министр финансов Марченко

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Суспильному.

Министр прокомментировал ожидаемый правительством рост экономики на следующий год на 4,6%.

Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд. Да, был локдаун. В период локдауна был серьезный экономический спад. Будет не локдаун, будут определенные ограничения, если вы говорите о январе. Такого локдауна, как в апреле-мае не предвидится. Но результаты локдауна в апреле-мае, они были довольно ощутимы и ударили по экономике. В этом году был экономический спад и он именно является результатом весенне-летних рисков, которые были созданы для экономики. Но сейчас за последние месяцы, за последние кварталы у нас есть восстановление экономики до уровня 19-го и даже выше. Об этом свидетельствуют такие показатели, как оборот розничной торговли, как потребление электроэнергии, промышленное производство возобновило свои показатели, экспортные-импортные показатели также у нас благоприятные. Экспорт восстанавливается лучше импорта. Поэтому есть все основания полагать, что в следующем году у нас будет рост. В том числе и потому, что в этом году у нас достаточно такая негативная экономическая динамика. То есть мы же считаем от базы. База этого года достаточно такая была - падение, поэтому есть основания ожидать, что у нас будет рост в следующем году, - сказал Марченко.