"Оснований для дефолта нет" - министр финансов Марченко
Министр финансов считает, что в следующем году есть все основания ожидать экономического роста.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Суспильному.
Министр прокомментировал ожидаемый правительством рост экономики на следующий год на 4,6%.
Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд. Да, был локдаун. В период локдауна был серьезный экономический спад. Будет не локдаун, будут определенные ограничения, если вы говорите о январе. Такого локдауна, как в апреле-мае не предвидится. Но результаты локдауна в апреле-мае, они были довольно ощутимы и ударили по экономике. В этом году был экономический спад и он именно является результатом весенне-летних рисков, которые были созданы для экономики. Но сейчас за последние месяцы, за последние кварталы у нас есть восстановление экономики до уровня 19-го и даже выше. Об этом свидетельствуют такие показатели, как оборот розничной торговли, как потребление электроэнергии, промышленное производство возобновило свои показатели, экспортные-импортные показатели также у нас благоприятные. Экспорт восстанавливается лучше импорта. Поэтому есть все основания полагать, что в следующем году у нас будет рост. В том числе и потому, что в этом году у нас достаточно такая негативная экономическая динамика. То есть мы же считаем от базы. База этого года достаточно такая была - падение, поэтому есть основания ожидать, что у нас будет рост в следующем году, - сказал Марченко.
Вероятность дефолта министр категорически опроверг и подчеркнул, что для него нет никаких экономических оснований.
Дефолт? Нет, нет... Такое слово не употреблять. Дефолта не будет, из-за того, что дефолт – это политическое решение. Когда говорят, что мы объявим дефолт – это как раз означает, что это политическое решение. На сегодня экономических оснований говорить о дефолте, или о каких-то невыполнения обязательств - нет и быть не может. Мы должны и будем выполнять взятые на себя обязательства. Вне зависимости от того, кто будет на посту министра, - заверил Марченко.
Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль сказал, что поможет Украине выйти из экономического кризиса: сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами.