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27 листопада 2020, 15:53 97

В Мінфіні попередили про проблеми із бюджетними виплатами

27 листопада 2020, 15:53 97
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В міністерстві зазначають, що загалом ситуація є непростою
В міністерстві зазначають, що загалом ситуація є непростою
Фото: із відкритих джерел
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Державне казначейство України призупинило фінансування деяких видатків і програм із бюджету.

Про це в інтерв’ю BBC Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.

Станом на сьогодні мова може йти про незначні затримки на незначні суми. Ні про які суми у десятки мільярдів гривень, як ідуть інсинуації в пресі, мова не йде. Є окремі затримки, але вони також вирішуються", — сказав Марченко.

Він додав, що ситуація із недофінансування бюджету є непростою, і до державної казни до цього часу не надійшла значна сума коштів.

Однак відомство має розуміння того, яким чином формувати ліквідність для проведення видатків у грудні.

Мова про більш як 3 мільярди доларів США, які були закладені у нас в бюджеті. У нас є план на випадок подій А, Б і В — як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми по максимуму профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті", - додав глава Мінфіну.

Нагадаємо, проект бюджету на 2021 рік передали в Кабмін на затвердження, після цього документ внесуть у парламент для другого читання.

Сергій Марченко Мінфин бюджет финансирование економіка
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