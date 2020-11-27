В Мінфіні попередили про проблеми із бюджетними виплатами

В міністерстві зазначають, що загалом ситуація є непростою

В міністерстві зазначають, що загалом ситуація є непростою

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Про це в інтерв’ю BBC Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.

Станом на сьогодні мова може йти про незначні затримки на незначні суми. Ні про які суми у десятки мільярдів гривень, як ідуть інсинуації в пресі, мова не йде. Є окремі затримки, але вони також вирішуються", — сказав Марченко.

Він додав, що ситуація із недофінансування бюджету є непростою, і до державної казни до цього часу не надійшла значна сума коштів.

Однак відомство має розуміння того, яким чином формувати ліквідність для проведення видатків у грудні.

Мова про більш як 3 мільярди доларів США, які були закладені у нас в бюджеті. У нас є план на випадок подій А, Б і В — як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми по максимуму профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті", - додав глава Мінфіну.

Нагадаємо, проект бюджету на 2021 рік передали в Кабмін на затвердження, після цього документ внесуть у парламент для другого читання.