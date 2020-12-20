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20 грудня 2020, 13:38 62

Шмигаль запевнив, що всі українці отримають до кінця року належні їм соцвиплати

20 грудня 2020, 13:38 62
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Україні допоможе МВФ
Україні допоможе МВФ
Фото з відкритих джерел
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Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що українці до кінця року отримають усі належні їм соціальні виплати.

Про це сам Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Прем`єр акцентував увагу на тому, що наступного тижня в Україну прибуде місія МВФ.

Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом. Вчора Президент Володимир Зеленський та Міжнародний валютний фонд повідомили, що місія МВФ почне роботу в Україні з наступного тижня, - написав Шмигаль.

Прем`єр також нагадав, що цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, ідеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу м. Львова.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Головний фінансовий документ країни на 2021 рік був ухвалений цього тижня. Основне збільшення...

Posted by Денис Шмигаль on Sunday, December 20, 2020

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що Україна планує отримати першу партію у мільйон доз вакцин від COVID-19 за механізмом COVAX у березні 2021 року.

соціальні виплати Деніс Шмигаль бюджет МВФ Кабмін
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