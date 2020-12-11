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11 грудня 2020, 14:38 6

Шмигаль сказав, що допоможе Україні вийти з економічної кризи

11 грудня 2020, 14:38 6
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Йдеться про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами
Йдеться про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами
Фото: КМУ
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Запорукою для виходу України зі світової економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, є співпраця з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами.

Про це у своєму відеозверненні до учасників Міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань за часів змін" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews з посиланням на "УНІАН".

"Запорукою для виходу з кризи є співпраця з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами... взаєморозуміння і спільне бачення подальших реформ повинні та надалі забезпечувати нашу ефективну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами України", - сказав він.

За словами прем'єра, влада очікує, що найближчим часом буде повідомлення про початок роботи місії МВФ в Україні, що дасть нам можливість розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою stand-by.

Нагадаємо, експрем’єр Яценюк вважає, що "МВФ нам наразі не світить".

Україна МВФ прем'єр криза уряд
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