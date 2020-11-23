Очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому

Відповідний указ оприлюднений на сайті Президента

Відповідний указ оприлюднений на сайті Президента

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Відповідний указ № 509/2020 Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 23 листопада 2020 року.

Довідка. Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Має почесне звання "Заслужений юрист України".

Нагадамо, раніше повідомлялося, що 11 листопада Кабмін погодив кандидатури нових голів Сумської, Миколаївської та Одеської ОДА.