19:32  23 листопада
Лідер Меджлісу Рефат Чубаров захворів на COVID-19
20:32  23 листопада
Очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому
17:42  23 листопада
Від початку доби на Донбасі "тиша"
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2020, 20:32 10

Очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому

23 листопада 2020, 20:32 10
Читайте также на русском языке
Відповідний указ оприлюднений на сайті Президента
Відповідний указ оприлюднений на сайті Президента
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава держави призначив призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Відповідний указ № 509/2020 Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 23 листопада 2020 року.

Довідка. Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Має почесне звання "Заслужений юрист України".

Нагадамо, раніше повідомлялося, що 11 листопада Кабмін погодив кандидатури нових голів Сумської, Миколаївської та Одеської ОДА.

президент ОДА Сумська область голова указ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Петиція за ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала необхідні голоси
23 листопада 2020, 18:24
Розкрадання майна Держрезерву на Сумщині: директору підприємства повідомили про підозру
23 листопада 2020, 15:00
Україна повинна уникнути повного локдауну і підтримати економіку - Зеленський
23 листопада 2020, 14:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »