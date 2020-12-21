Шулявський міст після падіння ліхтарів залишився без тролейбусної мережі
15 грудня на мосту впали стовпи освітлення, які пошкодили автомобілі і перекрили рух
15 грудня на мосту впали стовпи освітлення, які пошкодили автомобілі і перекрили рух
У Києві на Шулявському мосту демонтували всі опори освітлення, а також контактну мережу, необхідну для руху тролейбусів.
Про це у Facebook повідомив дизайнер Дмитро Макогон, передає RegioNews.
Прибрали всі стовпи з моста від гріха подалі. А разом з ними і контактну мережу тролейбусів", - розповів він.
Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.
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