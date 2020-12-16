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16 грудня 2020, 13:41 13

Кличко розповів, як працюватиме громадський транспорт Києва під час локдауну

16 грудня 2020, 13:41 13
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Обмеження будуть стосуватимуться тільки кількості пасажирів в транспорті
Обмеження будуть стосуватимуться тільки кількості пасажирів в транспорті
Фото: kyivcity.gov.ua
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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що під час локдауну, який уряд планує запровадити з 8 по 24 січня, громадський транспорт столиці працюватиме, але будуть обмеження.

Про це мер розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Громадський транспорт столиці буде працювати. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, стосуватимуться кількості пасажирів. Їх можна перевозити у кількості місць для сидіння. А також обов’язково одягати маску в громадському транспорті", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, столичний метрополітен, за рішенням уряду, під час локдауну працюватиме в штатному режимі.

Міський голова додав, що щодня на маршрути міста виходить понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв. Весь комунальний транспорт проходить процедуру дезінфекції.

Він нагадав, що за висновками фахівців, майже 30 відсотків зараження вірусом відбувається саме в громадському транспорті.

Нагадаємо, уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.

Київ карантин транспорт Віталій Кличко Обмеження
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