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17 грудня 2020, 14:39 10

"Шулявський міст – будівельний майданчик", - підрядник про "ліхтаропад" у столиці

17 грудня 2020, 14:39 10
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Власник корпорації "Укрбуд" Якусевич емоційно прокоментував подію
Власник корпорації "Укрбуд" Якусевич емоційно прокоментував подію
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За словами підрядника будівництва Шулявського мосту, власника корпорації «УКРБУД» Андрія Якусевича, 24 грудня вже повинні бути результати експертизи щодо причин події.

Про це Якусевич сказав у коментарі Стране, передає RegioNews.

Власник корпорації "Укрбуд" Андрій Якусевич, не вибираючи виразів, прокоментував падіння ліхтарів на Шулявському мосту.

Слово п@здець - це перше, що прийшло мені на думку, коли мені сказали про те, що на Шулявському мосту впали стовпи,- розповідає він.

Якусевич говорить, що всі, хто їздить на Шулявському мосту, "здійснюють технічний проїзд на будівельній ділянці".

Шулявський міст - будівельний майданчик. Всі, хто їздить на Шулявському мосту, здійснюють технічний проїзд на будівельній ділянці. Це стосується і проїзду по проспекту Перемоги під Шулявським мостом. А на території будівництва може статися все, що завгодно. Ми звичайно намагаємося уникнути усіх ризиків, але все може бути. Об'єкт ще не зданий в експлуатацію, по суті це будівництво, - сказав він.

Підрядник додав, що його представники вже зв'язалися з усіма власниками автомобілів, які постраждали в результаті падіння стовпів. Автомобілі будуть відремонтовані за рахунок підрядника, а коли знайдуть винного - збитки покладуть на нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці.

Київ міст обвал будівництво Укрбуд
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