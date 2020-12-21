Шулявский мост после падения фонарей остался без троллейбусной сети

15 декабря на мосту упали столбы освещения, которые повредили автомобили и перекрыли движение

15 декабря на мосту упали столбы освещения, которые повредили автомобили и перекрыли движение

Фото: Facebook

В Киеве на Шулявском мосту демонтировали все опоры освещения, а также контактную сеть, необходимую для движения троллейбусов.

Об этом в Facebook сообщил дизайнер Дмитрий Макогон, передает RegioNews.

Убрали все столбы с моста от греха подальше. А вместе с ними и контактную сеть троллейбусов", - рассказал он.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры.

Позже мэр Киэва Виталий Кличко отреагировал на "фонарепад" на Шулявском мосту в столице, он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.