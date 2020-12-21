Шулявский мост после падения фонарей остался без троллейбусной сети
15 декабря на мосту упали столбы освещения, которые повредили автомобили и перекрыли движение
15 декабря на мосту упали столбы освещения, которые повредили автомобили и перекрыли движение
В Киеве на Шулявском мосту демонтировали все опоры освещения, а также контактную сеть, необходимую для движения троллейбусов.
Об этом в Facebook сообщил дизайнер Дмитрий Макогон, передает RegioNews.
Убрали все столбы с моста от греха подальше. А вместе с ними и контактную сеть троллейбусов", - рассказал он.
Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры.
Позже мэр Киэва Виталий Кличко отреагировал на "фонарепад" на Шулявском мосту в столице, он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.
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