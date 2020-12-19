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19 грудня 2020, 10:43 411

Заступника Єрмака Татарова можуть оголосити в розшук

19 грудня 2020, 10:43 411
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Він продовжує переховуватися від детективів НАБУ
Він продовжує переховуватися від детективів НАБУ
Фото: із відкритих джерел
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Заступник голови Офісу президента з питань правоохоронних органів Олег Татаров продовжує переховуватися від детективів НАБУ, і може тепер називатися "втікачем".

Про це у Facebook розповів журналіст і головний редактор порталу Цензор.нет Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Він нагадав, що підозру в корупції Олегу Татарову, який фігурує в справі квартир для Нацгвардії, було вручено за місцем роботи. Детективи передали її співробітникам Офісу президента, а не Татарову особисто.

Сам Татаров не вийшов до детективів, і пише коментарі в інтернеті, не повідомляючи свого місцезнаходження. У разі повторної неявки до детективів Татаров буде оголошений в розшук. Президент Зеленський, який обіцяв виборцям повну нетерпимість до корупції, відмовляється виконувати свої обіцянки, як тільки в корупції звинуватили його найближчого співробітника”, - розповів журналіст.

Також Бутусов звернув увагу на той факт, що Офіс президента не надав жодного сприяння детективам НАБУ із встановленням місцезнаходження Олега Татарова.

Незважаючи на вручення підозри, Татарова навіть не усунули від виконання обов'язків, тобто ОП дає йому всі важелі влади, щоб він міг себе цим захищати", - додав він.

Бутусов вважає такі дії безпрецедентними. Також журналіст зазначив, що у Татарова є адвокатська ліцензія, однак його адвокатська практика призупинена, і на нього не поширюється особливий порядок притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову.

хабар НАБУ Андрій Єрмак Офіс президента корупція Олег Татаров
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