"Нам не дали жодної конкретної відповіді", - лідер ФОПів не задоволений зустріччю з Єрмаком

Лідер протестів Сергій Доротич заявив, що влада не почула підприємців

Лідер протестів Сергій Доротич заявив, що влада не почула підприємців

Фото PavlovskyNEWS

Протестувальники вимагатимуть від президента ініціювати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду та прийняття законопроекту 3853-1.

Про це повідомив Сергій Доротич в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Організатор протесту ФОПів Сергій Доротич заявив, що на зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком не отримав конструктивної відповіді. Протест триває.

Почав зустріч Єрмак, розповідав, як влада опікується малими підприємцями. На зустрічі були глави адміністрацій, чиновники та перший заступник міністра економіки. А від областей були громадські активісти, які не мають відношення до протесту ФОПів на Майдані. Більше того, серед них були і противники руху SaveФОП, - розповів Доротич.

Доротич назвав зустріч дивною. Єдине до чого прийшли - створення координаційної ради. Це ідея президента Зеленського, уточнив Доротич.

Поговорив, як сам з собою. Не відчув розуміння і бажання вирішити питання", - додав він.

Тепер лідер протесту "чекає черговий відосик", де відзвітують, що діалог з ФОПами є і можна розходиться. Також Доротич заявив, що його прохання до Єрмака пропустити на Майдан біотуалети і намет для обігріву, залишилася без відповіді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи хочуть влаштувати позачергове засідання через мітингу Фопів.