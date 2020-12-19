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19 декабря 2020, 10:43 485

Заместителя Ермака Татарова могут объявить в розыск

19 декабря 2020, 10:43 485
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Он продолжает скрываться от детективов НАБУ
Он продолжает скрываться от детективов НАБУ
Фото: из открытых источников
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Заместитель председателя Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров продолжает скрываться от детективов НАБУ, и может теперь называться "беглым".

Об этом в Facebook рассказал журналист и главный редактор портала Цензор.нет Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Он напомнил, что подозрение в коррупции Олегу Татарову, который фигурирует в деле квартир для Нацгвардии, было вручено по месту работы. Детективы передали его сотрудникам Офиса президента, а не Татарову лично.

Сам Татаров не вышел к детективам, и пишет комментарии в интернете, не сообщая своего местонахождения. В случае повторной неявки к детективам Татаров будет объявлен в розыск. Президент Зеленский, который обещал избирателям полную нетерпимость к коррупции, отказывается выполнять свои обещания, как только в коррупции обвинили его ближайшего сотрудника", - рассказал журналист.

Также Бутусов обратил внимание на тот факт, что Офис президента не предоставил никакого содействия детективам НАБУ с установлением местонахождения Олега Татарова.

Несмотря на вручение подозрения, Татарова даже не отстранили от исполнения обязанностей, то есть ОП дает ему все рычаги власти, чтобы он мог себя этим защищать", - добавил он.

Бутусов считает такие действия беспрецедентными. Также журналист отметил, что у Татарова есть адвокатская лицензия, однако его адвокатская практика приостановлена, и на него не распространяется особый порядок привлечения к ответственности.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову.

взятка НАБУ Андрей Ермак Офис президента коррупция Олег Татаров
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