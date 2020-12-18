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18 грудня 2020, 10:59 363

На Тернопільщині трьох депутатів місцевих рад засудили за корупцію

18 грудня 2020, 10:59 363
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Вони несвоєчасно подали е-декларації за 2018–2019 роки
Вони несвоєчасно подали е-декларації за 2018–2019 роки
Фото: з відкритих джерел
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В Тернопільській області за порушення вимог фінансового контролю 3 депутатів місцевих рад притягнуто до відповідальності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Суди розглянули та винесли рішення по адміністративних протоколах, складених працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та погоджених з обласною прокуратурою.

3 депутатів місцевих рад Тернопільської області притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що народні обранці, які були належним чином ознайомлені з вимогами Закону України "Про запобігання корупції" щодо порядку та строків подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, несвоєчасно подали е-декларації за 2018–2019 роки.

Народних обранців визнано винними та накладено на кожного з них адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 25 вересня керівника Тернопільської ДПІ затримали на вимаганні $40 тисяч, за даною справою відкрите кримінальне провадження.

прокуратура поліція декларацїї штраф депутати
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