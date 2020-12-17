У ЦВК назвали ймовірні терміни проведення виборів мера Харкова

Поки їх не призначать, повноваження мера в якості виконувача обов’язків отримує секретар міськради

Поки їх не призначать, повноваження мера в якості виконувача обов’язків отримує секретар міськради

Фото: із відкритих джерел

Позачергові вибори мера Харкова можуть відбутися в жовтні 2021 року.

Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на члена ЦВК Ірину Єфремову, передає RegioNews.

За її словами, згідно із статтею 5 Виборчого кодексу України, позачергові вибори призначаються на березень або жовтень наступного року.

У випадку смерті міського голови, після отримання свідоцтва про смерть, ця інформація передається депутатам міської ради. Повноваження мера в якості виконувача обов’язків отримує секретар міської ради.

Єфремова пояснила, що саме секретар після того, як отримає рішення сесії, повинен звернутися до Верховної Ради протягом 15 днів. Верховна Рада протягом 90 днів повинна прийняти рішення про проведення позачергових виборів. Але це має статися за 60 днів до моменту самих виборів.

Ми не знаємо, коли будуть документи, коли буде звернення секретаря до Верховної Ради. З огляду на локдаун, Верховна Рада буде засідати тільки в кінці січня, можливо, до березня і не приймуть рішення провести вибори", — сказала член ЦВК.

Вона зазначила, що реальний розвиток подій, це проведення виборів мера міста в жовтні 2021 року.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті, до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

Також ми писали, що міськрада Харкова прокоментувала проведення виборів у зв'язку зі смертю Кернеса.

Згодом у міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.