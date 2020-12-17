В ЦИК назвали вероятные сроки проведения выборов мэра Харькова

Пока их не назначат, полномочия мэра в качестве исполняющего обязанности получает секретарь горсовета

Пока их не назначат, полномочия мэра в качестве исполняющего обязанности получает секретарь горсовета

Фото: из открытых источников

Внеочередные выборы мэра Харькова могут состояться в октябре 2021 года.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на члена ЦИК Ирину Ефремову, передает RegioNews.

По ее словам, согласно статье 5 Избирательного кодекса Украины, внеочередные выборы назначаются на март или октябрь следующего года.

В случае смерти городского головы, после получения свидетельства о смерти, эта информация передается депутатам городского совета. Полномочия мэра в качестве исполняющего обязанности получает секретарь городского совета.

Ефремова пояснила, что именно секретарь после того, как получит решение сессии, должен обратиться в Верховную Раду в течение 15 дней. Верховная Рада в течение 90 дней должна принять решение о проведении внеочередных выборов. Но это должно произойти за 60 дней до момента самих выборов.

Мы не знаем, когда будут документы, когда будет обращение секретаря в Верховную Раду. Учитывая локдаун, Верховная Рада будет заседать только в конце января, возможно, до марта и не примут решение провести выборы", - сказала член ЦИК.

Она отметила, что реальное развитие событий, это проведение выборов мэра города в октябре 2021 года.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти, до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

Также мы писали, что горсовет Харькова прокомментировал проведение выборов в связи со смертью Кернеса.

Кроме того, в горсовете Харькова сказали, где похоронят Кернеса, хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.