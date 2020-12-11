Стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився - ЗМІ
Стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте" після захворювання на COVID-19, різко погіршився.
Про це повідомляє видання "Страна.UA, також цю інформацію підтвердив соратник Кернеса Павло Фукс, передає RegioNews.
У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму)", - розповів Фукс.
За його словами, на наступному тижні буде зрозуміло, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення в Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова: до Нового року.
9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.