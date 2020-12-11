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11 грудня 2020, 13:16 131

Стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився - ЗМІ

11 грудня 2020, 13:16 131
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Повідомляється, що у нього повністю відмовила нирка
Повідомляється, що у нього повністю відмовила нирка
Фото: із відкритих джерел
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Стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте" після захворювання на COVID-19, різко погіршився.

Про це повідомляє видання "Страна.UA, також цю інформацію підтвердив соратник Кернеса Павло Фукс, передає RegioNews.

У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму)", - розповів Фукс.

За його словами, на наступному тижні буде зрозуміло, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова: до Нового року.

9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Геннадій Кернес здоров`я лікування Харьків мер
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