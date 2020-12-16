Разумков випередив Зеленського за рівнем довіри серед українців - опитування

64% респондентів заявили, що не довіряють главі держави

64% респондентів заявили, що не довіряють главі держави

Фото: із відкритих джерел

Рівень довіри українських громадян до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Так, 35% опитаних довіряють спікеру парламенту, не довіряють йому 52% респондентів.

Президентові Володимиру Зеленському довіряють 30% громадян, 64% опитаних заявили, що не довіряють главі держави.

Мер Києва Віталій Кличко зрівнявся за рівнем довіри із президентом, яка також складає 30%. Однак, не довіряють йому 59,5% опитаних, що на пів відсотка менше, ніж у президента.

Найгірший баланс довіри-недовіри у Олега Ляшка (йому довіряють 12% і не довіряють 81%), Міхеіла Сааакашвілі (14% і 76%) та Віктора Медведчука (відповідно 16% і 77,5%).

Нагадаємо, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування.

Станом на грудень 2020 року за чинного президента Володимира Зеленського готові проголосувати 28% громадян.

Також повідомлялось, що в Раду проходять чотири партії, ЄС наздоганяє "Слугу народу”, провладна партія "Слуга народу” поступово втрачає підтримку виборців.