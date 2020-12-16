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16 грудня 2020, 17:13 57

В Раду проходять чотири партії, ЄС наздоганяє "Слугу народу” - опитування

16 грудня 2020, 17:13 57
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Провладна партія "Слуга народу” поступово втрачає підтримку виборців
Провладна партія "Слуга народу” поступово втрачає підтримку виборців
Фото: flickr
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Якби вибори до Верховної ради відбувалися у грудні 2020 року, до Верховної Ради змогли б потрапили чотири партії: "Слуга народу", "Європейська Солідарність", ОПЗЖ та "Батьківщина".

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

За даними соціологів, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився із партією, за "Слугу народу" проголосують 26,5% респондентів.

"Європейська Солідарність" може розраховувати на 19,5%, голосів виборців, ОПЗЖ отримає 17,7%, за "Батьківщину" готові віддати голос 8,8% респондентів. Рейтинг всіх інших партій менший 5%.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Також згідно із даними дослідження, кількість громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, за рік зменшилась майже утричі, а кількість громадян, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, зросла майже вдвічі.

Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% – що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36%”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування.

Станом на грудень 2020 року за чинного президента Володимира Зеленського готові проголосувати 28% громадян.

соціологія рейтинг партїї Верховна Рада Слуга народа опитування
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