Разумков опередил Зеленского по уровню доверия среди украинцев - опрос

64% респондентов заявили, что не доверяют главе государства

64% респондентов заявили, что не доверяют главе государства

Фото: из открытых источников

Уровень доверия украинских граждан к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Так, 35% опрошенных доверяют спикеру парламента, не доверяют ему 52% респондентов.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 30% граждан, 64% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства.

Мэр Киева Виталий Кличко сравнялся по уровню доверия с президентом, который также составляет 30%. Однако, не доверяют ему 59,5% опрошенных, что на полпроцента меньше, чем у президента.

Наихудший баланс доверия-недоверия у Олега Ляшко (ему доверяют 12% и не доверяют 81%), Михеила Сааакашвили (14% и 76%) и Виктора Медведчука (соответственно 16% и 77,5%).

Напомним, главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос.

По состоянию на декабрь 2020 года за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 28% граждан.

Также сообщалось, что в Раду проходят четыре партии, ЕС догоняет "Слугу народа". Правящая партия "Слуга народа" постепенно теряет поддержку избирателей.