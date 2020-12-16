Разумков опередил Зеленского по уровню доверия среди украинцев - опрос
Уровень доверия украинских граждан к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.
Так, 35% опрошенных доверяют спикеру парламента, не доверяют ему 52% респондентов.
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 30% граждан, 64% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства.
Мэр Киева Виталий Кличко сравнялся по уровню доверия с президентом, который также составляет 30%. Однако, не доверяют ему 59,5% опрошенных, что на полпроцента меньше, чем у президента.
Наихудший баланс доверия-недоверия у Олега Ляшко (ему доверяют 12% и не доверяют 81%), Михеила Сааакашвили (14% и 76%) и Виктора Медведчука (соответственно 16% и 77,5%).
Напомним, главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос.
По состоянию на декабрь 2020 года за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 28% граждан.
Также сообщалось, что в Раду проходят четыре партии, ЕС догоняет "Слугу народа". Правящая партия "Слуга народа" постепенно теряет поддержку избирателей.