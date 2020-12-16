Головною подією 2020 року українці вважають місцеві вибори

На другому місці опинилася пандемія коронавірусу

На другому місці опинилася пандемія коронавірусу

Фото: flickr

33% опитаних громадян вважають головною політичною подією 2020 року в Україні місцеві вибори.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Із них 54% вважають, що це була позитивна подія, і лише 11% громадян оцінюють їх негативною.

23% назвали головною подією епідемію COVID-19 та пов’язані з нею протиепідемічні заходи — карантин та локдаун. Майже всі опитані громадяни - 95%, трактують цю подію як негативну.

Ще 4,5% назвали скандальне рішення Конституційного суду про скасування антикорупційних законів, 3% - ухвалення закону про ринок землі, 3% - перемир’я на Донбасі, 2% - економічну кризу та зниження рівня життя населення.

Ще 2% вказали підвищення цін на газ та комунальних тарифів, 1% - війну на Донбасі. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів.

Нагадаємо, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування.

Станом на грудень 2020 року за чинного президента Володимира Зеленського готові проголосувати 28% громадян.