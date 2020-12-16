17:02  16 грудня
На Волині новообраний мер Ковеля захворів на коронавірус
15:43  16 грудня
Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха
18:19  16 грудня
Бойовики обстріляли позиції українських військ біля Водяного та Шумів - штаб
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2020, 19:05 76

Головною подією 2020 року українці вважають місцеві вибори

16 грудня 2020, 19:05 76
Читайте также на русском языке
На другому місці опинилася пандемія коронавірусу
На другому місці опинилася пандемія коронавірусу
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

33% опитаних громадян вважають головною політичною подією 2020 року в Україні місцеві вибори.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Із них 54% вважають, що це була позитивна подія, і лише 11% громадян оцінюють їх негативною.

23% назвали головною подією епідемію COVID-19 та пов’язані з нею протиепідемічні заходи — карантин та локдаун. Майже всі опитані громадяни - 95%, трактують цю подію як негативну.

Ще 4,5% назвали скандальне рішення Конституційного суду про скасування антикорупційних законів, 3% - ухвалення закону про ринок землі, 3% - перемир’я на Донбасі, 2% - економічну кризу та зниження рівня життя населення.

Ще 2% вказали підвищення цін на газ та комунальних тарифів, 1% - війну на Донбасі. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів.

Нагадаємо, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування.

Станом на грудень 2020 року за чинного президента Володимира Зеленського готові проголосувати 28% громадян.

опитування соціологія центр Разумкова Місцеві вибори пандемія політика
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Раду проходять чотири партії, ЄС наздоганяє "Слугу народу” - опитування
16 грудня 2020, 17:13
Президентські рейтинги: у Зеленського менше 30% підтримки - опитування
16 грудня 2020, 16:19
Головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування
16 грудня 2020, 15:06
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »