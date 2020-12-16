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16 грудня 2020, 16:19 592

Президентські рейтинги: у Зеленського менше 30% підтримки - опитування

16 грудня 2020, 16:19 592
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Фото: Офіс президента
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Станом на грудень 2020 року за чинного президента Володимира Зеленського готові проголосувати  28% громадян, які візьмуть участь у виборах і визначилися, за кого будуть голосувати.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Серед усіх громадян рівень підтримки Зеленського складає 18,6%.

Рейтинг Петра Порошенка відповідно складає 19,3% і 12,9%, Юрія Бойка - 17,2% та 12,1%, Юлії Тимошенко - відповідно 7,7% і 5,8%, Ігоря Смешка - 5,8% і 5%.

Решта політиків мають рейтинг, нижчий п’ятивідсоткового бар’єру.

Президентський рейтинг: кого підтримують українці

У випадку, якби до другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, Зеленський зміг би отримати 57% голосів, Порошенко - 43%.

Президентський рейтинг: кого підтримують українці

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Напомним, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського - опитування.

Володимир Зеленський рейтинг Петро Порошенко президент соціологія центр Разумкова
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