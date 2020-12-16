Президентські рейтинги: у Зеленського менше 30% підтримки - опитування

Порошенко залишається його основним імовірним опонентом у другому турі виборів

Порошенко залишається його основним імовірним опонентом у другому турі виборів

Фото: Офіс президента

Станом на грудень 2020 року за чинного президента Володимира Зеленського готові проголосувати 28% громадян, які візьмуть участь у виборах і визначилися, за кого будуть голосувати.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Серед усіх громадян рівень підтримки Зеленського складає 18,6%.

Рейтинг Петра Порошенка відповідно складає 19,3% і 12,9%, Юрія Бойка - 17,2% та 12,1%, Юлії Тимошенко - відповідно 7,7% і 5,8%, Ігоря Смешка - 5,8% і 5%.

Решта політиків мають рейтинг, нижчий п’ятивідсоткового бар’єру.

У випадку, якби до другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, Зеленський зміг би отримати 57% голосів, Порошенко - 43%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Напомним, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського - опитування.