Президентские рейтинги: у Зеленского менее 30% поддержки - опрос

Порошенко остается его основным вероятным оппонентом во втором туре выборов

Порошенко остается его основным вероятным оппонентом во втором туре выборов

Фото: Офис президента

По состоянию на декабрь 2020 года за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 28% граждан, которые примут участие в выборах и определились, за кого будут голосовать.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Среди всех граждан уровень поддержки Зеленского составляет 18,6%.

Рейтинг Петра Порошенко соответственно составляет 19,3% и 12,9%, Юрия Бойко - 17,2% и 12,1%, Юлии Тимошенко - соответственно 7,7% и 5,8%, Игоря Смешко - 5,8% и 5%.

Остальные политики имеют рейтинг ниже пятипроцентного барьера.

В случае, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, Зеленский смог бы получить 57% голосов, Порошенко - 43%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Нагадаємо, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування.