"Голос", "Батьківщина" та "ЄС" не будуть підтримувати Вітренка на посаду міністра енергетики

Вони вважають цю кандидатуру суперечливою

Вони вважають цю кандидатуру суперечливою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Зокрема, кандидатуру Вітренка вважають суперечливою у фракції "Батьківщина”.

Я не буду голосувати за Вітренка. Знаю хто ще з моїх колег не проголосує. Це кандидатура суперечлива. І це кандидатура Коломойського, тому не варто. І конфлікт інтересів. Хай він сам там собі живе, поліція ним цікавиться німецька, звертаю увагу, — сказав нардеп Михайло Волинець з "Батьківщини".

Про "багато зауважень" до Вітренка кажуть і в "Європейській солідарності".

Ми — опозиційна сила, і кадрові питання взагалі не підтримуємо. Це — пріоритет коаліції, в даному випадку монобільшості. Хочуть ставити цю людину на посаду міністра — це їх вибір. Але попри те, що ми не будемо голосувати, до самої кандидатури є багато зауважень, за його попередні посади, які він займав. Тому, навіть якби ми були у коаліції, підтримка його кандидатури стояла б під питанням, — сказав Михайло Бондар з ЄС, член комітету з питань енергетики.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, народний депутат від партії "Голос” Юлія Клименко заявила, що їх фракція також не збирається підтримувати кандидатуру Вітренка.

Ви знаєте, ми взагалі не голосуємо за кадрові призначення монобільшості. Тому в нашому випадку відповідь одна — скоріше за все, ні. Монобільшість має призначати тих людей, за які вони несуть відповідальність, вони призначати кандидатуру повинні. Тому це наша така позиція, ми не плануємо, — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав команду від Офісу Зеленського виплатити Вітренку 4 млн доларів премій, - ЗМІ.