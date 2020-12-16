Главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос

Количество граждан, которые считают Зеленского политиком года, уменьшилось более чем в два раза

Количество граждан, которые считают Зеленского политиком года, уменьшилось более чем в два раза

Фото: Офис президента

Большинство украинцев считают президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года.

Об этом говорится в результатах социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews. Так, Зеленского считают главным разочарованием 2020 года 42% опрошенных граждан Украины. 10% респондентов разочарованием года считают Петра Порошенко, по 2% указали Виктора Медведчука, Юлию Тимошенко, Дениса Шмыгаля, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука. О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли назвать никого. В то же время, политиком 2020 года граждане назвали также президента Владимира Зеленского, так считают 20% респондентов. В 2019 политиком года его назвали 46% опрошенных. 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко, 2% - Виталия Кличко, 2% - Владимира Гройсмана, 1% - Игоря Смешко , 1% - Анатолия Шария. 36,5% не смогли назвать ни одного политика, в 2019 году их количество составляло 24%. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Напомним, более 60% украинцев не видят партии, которая представляла бы их интересы, о наличии такой партии заявили 38% респондентов.

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