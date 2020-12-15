12:19  15 грудня
Глава енергетичного комітету Ради Герус захворів Covid-19
16:53  15 грудня
Чорновол вручили обвинувачення у убивстві, яке сталося в часи Майдану
18:53  15 грудня
Бойовики п’ять разів обстрілювали українських військових на Донбасі
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2020, 21:45 7

Завтра розглядати призначення нових міністрів Рада не планує, - Корнієнко

15 грудня 2020, 21:45 7
Читайте также на русском языке
Призначення в Кабмін розглянуть 17-18 грудня
Призначення в Кабмін розглянуть 17-18 грудня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна рада не планує розглядати на завтрашньому засіданні питання призначення нових міністрів. На завтрашньому порядку денному тільки звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, на брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуга народу" заявив нардеп Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Як розповів Корнієнко, на сьогоднішньому засіданні заслухали всіх кандидатів на міністерські посади, однак завтра за їх призначення народні депутати не будуть голосувати.

Будуть голосуватися, швидше за все, в четвер (17 грудня - ред.). Якщо питання по Абрамовському буде вирішене, то в четвер будуть голосувати за його звільнення, а в п'ятницю (18 грудня - ред.) призначення. Завтра буде голосуватися звільнення Бессараба, - зазначив він.

Нардеп додав, що завтра кандидати на посади в Кабміні повинні зустрітися з іншими парламентськими фракціями, щоб знайти серед них підтримку.

Монобільшість дасть максимальну кількість голосів і інші фракції, я думаю, будуть їх підтримувати, - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри екології і у справах ветеранів подали заяви про відставку - Разумков.

Кабмін міністр Слуга народа Верховна Рада Олександр Корнієнко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Верховна Рада прийняла бюджет України на 2021 рік
15 грудня 2020, 18:32
Уряд спрямував понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям
15 грудня 2020, 18:20
Нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані, - ЗМІ
15 грудня 2020, 17:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »