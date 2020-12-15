Завтра розглядати призначення нових міністрів Рада не планує, - Корнієнко

Призначення в Кабмін розглянуть 17-18 грудня

Призначення в Кабмін розглянуть 17-18 грудня

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Верховна рада не планує розглядати на завтрашньому засіданні питання призначення нових міністрів. На завтрашньому порядку денному тільки звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, на брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуга народу" заявив нардеп Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Як розповів Корнієнко, на сьогоднішньому засіданні заслухали всіх кандидатів на міністерські посади, однак завтра за їх призначення народні депутати не будуть голосувати.

Будуть голосуватися, швидше за все, в четвер (17 грудня - ред.). Якщо питання по Абрамовському буде вирішене, то в четвер будуть голосувати за його звільнення, а в п'ятницю (18 грудня - ред.) призначення. Завтра буде голосуватися звільнення Бессараба, - зазначив він.

Нардеп додав, що завтра кандидати на посади в Кабміні повинні зустрітися з іншими парламентськими фракціями, щоб знайти серед них підтримку.

Монобільшість дасть максимальну кількість голосів і інші фракції, я думаю, будуть їх підтримувати, - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри екології і у справах ветеранів подали заяви про відставку - Разумков.