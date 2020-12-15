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15 грудня 2020, 18:20 4

Уряд спрямував понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям

15 грудня 2020, 18:20 4
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Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації
Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям. Уряд 14 грудня схвалив розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2020 рік".

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

"Розпорядженням передбачено збільшення обсягу видатків у сумі 180,2 млн грн. Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації", - сказано у повідомленні.

Кошти направлять на:

  • компенсації вартості продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій І та ІІ,
  • компенсацій батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування у закладах освіти,
  • компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,
  • допомоги на оздоровлення та в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Наголошується, що найближчим часом кошти спрямують у регіони для подальшого цільового використання.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив видати з COVID-фонду гроші на патріотичні серіали.

Кабмін Україна гроші Чорнобиль уряд
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