Уряд спрямував понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям
Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації
Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації
Кабінет міністрів направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям. Уряд 14 грудня схвалив розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2020 рік".
Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.
"Розпорядженням передбачено збільшення обсягу видатків у сумі 180,2 млн грн. Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації", - сказано у повідомленні.
Кошти направлять на:
- компенсації вартості продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій І та ІІ,
- компенсацій батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування у закладах освіти,
- компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,
- допомоги на оздоровлення та в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Наголошується, що найближчим часом кошти спрямують у регіони для подальшого цільового використання.
Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив видати з COVID-фонду гроші на патріотичні серіали.
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